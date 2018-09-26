Госдума отклонила инициативу ЛДПР об отсрочке пенсионной реформы на 20 лет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду отказалась перенести пенсионную реформу на двадцать лет.

Палата отклонила соответствующую поправку при рассмотрении во втором чтении правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы, который предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста.

Автором поправки выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он предлагал отложить реформу пенсионной системы на двадцать лет с тем, чтобы люди, которые будут выходить на пенсию через двадцать лет, знали, что их ожидает повышение пенсионного возраста, и задумались о том, чтобы самим себе сформировать пенсионные накопления.

Также парламентарий предлагал в этом случае через двадцать лет сократить вдвое сроки перехода на новый пенсионный возраст. Кроме того, по его мнению, надо оставить старый пенсионный возраст для родителей, у которых трое детей.

Ранее в среду Госдума проголосовала за поправку президента РФ по пенсионной реформе о снижении ранее заявленной планки пенсионного возраста для женщин до 60 лет.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.