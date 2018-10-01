В Генпрокуратуре сочли публикацию экстремистских эмблем недостаточным основанием для уголовного дела

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Размещение в социальных сетях изображений экстремистских или террористических организаций без призыва участия в их деятельности не является основанием для возбуждения уголовного дела, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире официального видеоканала ведомства.

"Есть организации, признанные на территории РФ экстремистскими или террористическими, и вот человек разместил эмблему. Сам факт размещения эмблемы такой организации не является основанием для возбуждения уголовного дела, если в нем нет призыва", - сказал он.

При этом представитель Генпрокуратуры уточнил, что уголовные дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) не возбуждались в отношении лиц, которые поставили под экстремистскими материалами лайки. "Окрестили так все эти дела - "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за лайки нет ни одного уголовного дела, за репосты есть, потому что репосты - это размещение информации", - сказал Куренной.

Он выразил надежду, что после разъяснений пленума Верховного суда РФ число уголовных дел об экстремизме в интернете снизится.

Куренной отметил, что 21 сентября генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал указание об усилении прокурорского надзора за выявлением и пресечением экстремистских преступлений.

Пояснения Верховного суда

20 сентября Верховный суд РФ дополнил разъяснениями постановление пленума "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28 июня 2011 года.

По данным ВС РФ, в прошлом году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человек, что составляет 0.01 % от общего количества уголовного дел. Из них около 75% (572 человека) были осуждены именно по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства), из которых три человека были оправданы, в отношении 83 уголовное дело было прекращено, а в отношении 13 человек были назначены меры медицинского характера.

Согласно позиции ВС, при рассмотрении дел о публикациях пользователями в соцсетях материалов экстремистской направленности, судьям необходимо убедиться в наличии именно умысла автора совершить действия, направленные на нарушение основ конституционного строя, а также на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц.

Кроме того, отметили в ВС, судьям для принятия решения необходимо принимать во внимание содержание всей страницы обвиняемого, сведения о совершении им действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории, объем информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений. Также судьи должны учитывать данные о личности лица, в частности, приверженность его радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение административной или уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности.