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Москва

В Генпрокуратуре одобрили смягчение статьи 282 УК и признали "перегибы"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU -В Генпрокуратуре РФ назвали "взвешенным" предложение президента о внесении корректив в статью Уголовного кодекса об ответственности за возбуждение ненависти или вражды.

"Конечно, это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, они, судя по всему, были",- сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Президентские поправки к ст.282 УК

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ.

Он предложил отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Такие деяния будут наказываться административно. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. За них будет назначаться такое же наказание, как сейчас за первичное нарушение.

Предлагаемые президентом поправки в Кодекс об административных правонарушениях вводят в КоАП новую статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

1 октября Куренной в эфире официального видеоканала ведомства заявил, что размещение в социальных сетях изображений экстремистских или террористических организаций без призыва участия в их деятельности не является основанием для возбуждения уголовного дела.

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При этом представитель Генпрокуратуры уточнил, что уголовные дела по статье 282 УК не возбуждались в отношении лиц, которые поставили под экстремистскими материалами лайки. "Окрестили так все эти дела - "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за лайки нет ни одного уголовного дела, за репосты есть, потому что репосты - это размещение информации", - сказал Куренной.

Он выразил надежду, что после разъяснений пленума Верховного суда РФ, число уголовных дел об экстремизме в интернете снизится.

Куренной тогда отметил, что 21 сентября генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал указание об усилении прокурорского надзора за выявлением и пресечением экстремистских преступлений.

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Теги: Генпрокуратура, Владимир Путин

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