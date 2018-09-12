Вице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что распространение голословной информации о причастности американских астронавтов к разгерметизации космического корабля "Союз" крайне опасно.

"Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов", - сказал Борисов журналистам в среду, комментируя публикацию в СМИ.

"Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак - версий можно рисовать сколько угодно", - сказал вице-премьер.

"Факт остается фактом - давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе. Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры", - отметил Борисов.

Он подчеркнул, что Международная космическая станция - "это единый коллектив, в котором никаких политических разногласий нет и не может быть".

Отверстие в обшивке "Союза" Фото: epa/vostock-photo

"Сегодня, до завершения расследования вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно", - сказал Борисов.

Газета "Коммерсантъ" в среду сообщила со ссылкой на собственные источники, что специальная комиссия "Роскосмоса", которая расследует инцидент с разгерметизацией корабля "Союз МС-09", выбрала в качестве приоритетной версии вмешательство американских астронавтов.

Во вторник стало известно о формировании специальной комиссии "Роскосмоса" во главе с заместителем гендиректора корпорации Николаем Севостьяновым. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что в действительности ситуация сложнее, чем казалось раньше.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 миллиметров ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс". Позднее они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука они подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что после разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла, причем его применили изнутри, а не снаружи.