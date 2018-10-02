Написать письмо космонавтам на МКС можно будет на ВДНХ с 4 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Специальный почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить письмо космонавтам на Международную космическую станцию, установят на ВДНХ 4 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе выставки во вторник.

"4 октября, в день старта Всемирной недели космоса, в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ начнет работу космическая почта. Здесь на постоянной основе появится специальный почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить письмо космонавту, задать вопрос о его профессии, жизни на орбите или просто пожелать удачи в экспедиции", - отметили в пресс-службе.

Раз в месяц послания из ВДНХ будет забирать представитель Роскосмоса. Сообщается, что на Международной космической станции (МКС) получат самые интересные письма. Во время сеансов видеосвязи с экипажем МКС космонавтам будут зачитывать вопросы. В ответ на них космонавты обещают записывать видеообращения, которые будут опубликованы на страницах ВДНХ в соцсетях.

Всемирная неделя космоса начнется 4 октября, в 61-ю годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, и продлится до 10 октября.