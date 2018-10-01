Протестующие против соглашения о границе с Чечней разблокировали трассу в Ингушетии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Ингушетии восстановлено движение по участку федеральной трассы "Кавказ", который в понедельник во второй половине дня перекрыли протестующие против соглашения о границах Чечни и Ингушетии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"После беседы с известными религиозными деятелями участники автопробега против соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечней решили разойтись. Участок федеральной автодороги между городами Магас и Назрань открыт, движение восстановлено полностью", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в знак несогласия с заключенным двусторонним соглашением десятки легковых автомашин с включенными фарами, сигналя, проехали по городам Карабулак и Назрань и остановились на магасском круге, ограничив доступ к столице республики Магасу и закрыв федеральную автодорогу "Кавказ".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.

Ранее МВД Ингушетии призвало инициаторов отказаться от несогласованных массовых акций в республике, предупредив, что организаторы подобных мероприятий будут привлечены к установленной законом ответственности.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Это решение неоднозначно было воспринято жителями Ингушетии. Десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.