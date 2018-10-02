Обыски прошли у лидера отделения "Яблока" в Ингушетии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме руководителя ингушского отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова. Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Во время обыска у лидера регионального отделения партии "Яблоко " Руслана Муцольгова изъяли рабочий ноутбук и мобильный телефон. Ранее он был оштрафован судом на 10 тыс. рублей за участие в несанкционированной акции в столице Ингушетии Магасе против соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечней", - сказал собеседник агентства.

По его словам, активист является родным братом главы правозащитного центра "Машр" Магомеда Муцольгова.

Источник не исключил, что следственные действия могут быть связаны с делом об оскорблении представителя власти на основании видеообращения по поводу соглашения между Чечней и Ингушетией, размещенного в интернете.