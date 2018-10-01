В "Роскосмосе" исключили вероятность брака в корпусе "Союза"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

"Работает комиссия, одна комиссия уже закончила свою деятельность. Она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия", - сказал Рогозин в понедельник в эфире "Первого канала". По его словам, теперь предстоит установить, где это воздействие произошло - на Земле, или в космосе.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 миллиметров ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс". Позднее они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука они подтвердили отсутствие утечки воздуха. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что после разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла, причем его применили изнутри, а не снаружи.