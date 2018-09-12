Рогозин раскритиковал распространение слухов о произошедшем с кораблем "Союз"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал неприемлемыми любые измышления о причинах появления отверстия в корабле "Союз МС-09", находящегося в составе Международной космической станции.

"Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов "Роскосмоса" и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии "Роскосмоса" любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы", - написал Рогозин в фейсбуке.

Газета "Коммерсантъ" опубликовала материал, согласно которому "американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле "Союз МС-09", чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег".

По утверждению издания, эту версию "в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия "Роскосмоса", расследующая причины разгерметизации космического корабля.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке корабля и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс". Позднее они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.