Рогозин отказался комментировать слухи о разгерметизации "Союза" по вине астронавтов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не стал комментировать информацию о том, что деятельность американских астронавтов могла привести к разгерметизации "Союза" в составе МКС.

"Не комментирую это. Ситуация оказалась намного сложнее, чем казалось раньше", - сказал Рогозин журналистам во вторник.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что отверстие в обшивке "Союза" могли просверлить американские астронавты.

По словам главы "Роскосмоса", все будет установлено в разумные сроки. Он отметил, что те выводы, которые есть сейчас, не дают ясной картины произошедшего.

Ранее во вторник Рогозин заявил, что причины разгерметизации "Союза" еще не установлены. "Я их не тороплю, когда будут готовы, тогда и доложат", - сказал он "Интерфаксу" на Восточном экономическом форуме ("ВЭФ-2018").

"Продолжается работа комиссии", - отметил Рогозин.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс". Позднее они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Источник "Интерфакса" в американских органах контроля и управления станцией сообщал, что в ходе работы над устранением утечки среди экипажа МКС возникли противоречия относительно способов ремонта поврежденной обшивки.

Изначально рассматривалось несколько версий возникновения трещины, приведшей к утечке воздуха, в том числе попадание микрометеорита, однако ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что версия о внешнем воздействии фактически не рассматривается, а причиной стало умышленное или случайное воздействие на Земле при сборке или в космосе.

Он напомнил, что корабль "Союз МС-09" был доставлен на Байконур 18 февраля этого года, а выпущен был в 2017 году на заводе в Королеве. В настоящее время комиссия, расследующая причины разгерметизации, изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству "Союза".

Рогозин отметил, что внимание уделяется и версии преднамеренного повреждения корабля уже в космосе.

Во вторник, 11 сентября, замглавы "Роскосмоса" Сергей Савельев сообщил журналистам, что комиссия не будет затягивать работу, а об итогах расследования будут уведомлены все зарубежные участники проекта МКС.