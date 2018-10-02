Здоровье фигуранта дела "Нового величия" оказалось под угрозой из-за голодовки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ обеспокоен состоянием здоровья объявившего голодовку в СИЗО фигуранта дела "Нового величия" Вячеслава Крюкова и просит срочно предоставить ему витамины.

"Несмотря на проведенную с ним беседу и переданную мною личную просьбу главы СПЧ Михаила Федотова о том, чтобы прекратить голодовку, Крюков настроен на продолжение голодовки. К сожалению, он думает, что иным способом обеспечить законность, справедливость и объективность расследования по уголовному делу, по которому он обвиняется, невозможно", - сказал член СПЧ Андрей Бабушкин после посещения СИЗО №3 УФСИН по Москве.

"Считаю, что здоровье Крюкова в случае продолжения голодовки находится в опасности", - добавил Бабушкин.

В СПЧ отметили, что Крюков с 11 сентября находится на голодовке, объявленной в знак протеста против избранной и продленной ему судом меры пресечения.

По итогам посещения СИЗО №3 СПЧ рекомендовал "срочно обеспечить выдачу Крюкову витаминов", говорится в сообщении на сайте Совета.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу экстремистской организации "Новое величие" Крюков написал открытое письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором попросил ее посодействовать в переводе его под домашний арест.

20-летний фигурант уголовного дела в письме отметил, что заявленные ранее следователем обстоятельства о необходимости содержания его под стражей в настоящее время отпали, о чем свидетельствует тот факт, что из 10 фигурантов уже шесть человек содержатся под домашним арестом.

"Я нахожусь под стражей в СИЗО уже более полугода. Сейчас все это превращается уже в психологическую пытку", - писал Крюков.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения, в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.

16 августа суд смягчил меру пресечения Павликовой и Дубовик и по ходатайству следователя перевел их под домашний арест. Свое ходатайство в СКР объяснили тем, что все основные действия по делу завершены, свидетели допрошены, экспертизы назначены. Поэтому нахождение девушек в следственном изоляторе более нецелесообразно.

10 сентября Дорогомиловский суд продлил до той же даты домашний арест еще четырем фигурантам дела "Нового величия": Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову.

12 сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок ареста Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Крюкова и Петра Карамзина, обвиняемых в участии и создании экстремистской организации.