Москалькова попросила проверить заявление родителей о стороннем организаторе "Нового величия"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила прокуратуру отреагировать на обращение родителей фигурантов дела организации "Новое величие" о том, что это сообщество создал сторонний организатор.

"Я обратилась в прокуратуру с тем, чтобы они отреагировали на обращение родителей участников "Нового величия" о возбуждении уголовного дела в отношении некоего фигуранта, вовлекшего в эту группу и девушек и других молодых людей. Это очень серьезно, как могло получиться, то, что человек, организовавший, со слов родителей, это сообщество, сегодня вне ответственности", - сказала Москалькова журналистам в четверг в Волгограде.

Ранее со ссылкой на данные следствия сообщалось, что целью обвиняемых по делу "Нового величия" было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.

Однако защита утверждает, что обвинение против активистов построено на показаниях трех сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. По словам адвоката Максима Пашкова, один из "подсадных" участников группы написал устав общества, выдвигал программы и документы, но к нему следствие не имеет претензий.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения, еще четверо были помещены под домашний арест.