Путин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернатора Липецкой и Курганской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области", - сказал он. Согласно документам, Артамонов и Шумков будут временно исполняющими обязанности до вступления в должность лиц, которые будут избраны главами Липецкой и Курганской областей.

В среду утром возглавлявшие Липецкую область Олег Королев и Курганскую область Алексей Кокорин объявили о решении сложить свои полномочия в связи с переходом на другую работу. Президент принял их отставку по собственному желанию.

Президент РФ во вторник также провел отдельные встречи с Артамоновым и Шумковым, в ходе которых проинформировал их о своих решениях, сообщает сайт Кремля.

Биография Игоря Артамонова

Артамонов родился в 1967 году. В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства им В.Г. Плеханова, затем прошел обучение в Высшей школе экономики по программе "МВА-Финансы".

В Сбербанке работал с 1992 года. 7 июня 2013 года назначен на должность вице-президента Сбербанка России - председателя Среднерусского банка.

О Вадиме Шумкове

Вадим Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области. В 1996 году окончил Томский государственный университет, специальность "Юриспруденция".

В 1990-е годы работал в Тюменской области юрисконсультом, советником управляющего ряда компаний.

В 2004-2012 годах - заместитель директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

С 2012 по 2015 годы - заместитель губернатора области, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В 2015 году назначен заместителем губернатора Тюменской области.