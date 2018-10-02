Что произошло за день: вторник, 2 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На 80-м году жизни в московской больнице умер эстрадный артист Роман Карцев. Церемония прощания с покойным пройдет 4 октября в Центральном доме литераторов. Карцева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

- Губернаторы двух российских регионов объявили об отставке. Свои посты покинули глава Липецкой области Олег Королев и руководитель Курганской области Алексей Кокорин. Владимир Путин своими указами назначил и.о. главы Липецкой области Игоря Артамонова, а Курганской - Вадима Шумкова.

- Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2018 года. Награды удостоились: американский ученый Артур Эшкин - за оптический пинцет и его применение в области биологии, французский физик Жерар Муру и Донна Стрикленд из Канады - за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

- Суд арестовал "короля госзаказа" Валерия Маркелова, которого заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику Дмитрию Захарченко. По версии СКР, бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД получил от него за девять лет около 2 млрд рублей.

- В Карелии заподозрили в педофилии директора Медвежьегорского районного краеведческого музея, сотрудничавшего с историком Юрием Дмитриевым. Сергей Колтырин вместе с местным "Мемориалом" организовывал памятные мероприятия на урочище Сандармох.

- Журналиста "Би-би-си" Марк Урбан опубликовал книгу "The Skripal Files" об экс-сотруднике ГРУ Сергее Скрипале. Автор, который был знаком с россиянином еще до отравления, утверждает, что несмотря на свое положение, Скрипаль во многом разделял позицию российских властей, а после покушения долго отказывался верить, что оно могло быть организовано Москвой.

- Кандидат на пост главы Хакасии от партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы республики. Он должен был стать соперником кандидата от КПРФ Валентина Коновалова после решения не участвовать во втором туре главы республики Виктора Зимина.

- Министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении поставки комплекса С-300 в Сирию.

- Airbus объявила конкурс проектов для освоения Луны. Корпорация выберет компании, которые займутся производством предметов из лунного сырья и строительством оранжерей