Губернатор Курганской области Кокорин ушел в отставку

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Алексей Кокорин во вторник принял решение о сложении с себя полномочий главы региона в связи с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба правительства области.

14 февраля 2014 года указом президента РФ Кокорин был назначен врио губернатора Курганской области. На выборах 14 сентября 2014 года он победил с результатом 84,87% голосов при явке 39,77%. С 1996 года был мэром Шадринска.

Кокорин родился 1 марта 1961 года в селе Глубоком Шадринского района Курганской области. В 2003 году получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2015 году стал мастером спорта России по стендовой стрельбе. Женат, имеет троих детей.

До Кокорина регионом с 1996 года руководил Олег Богомолов.