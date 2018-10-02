СКР заявил о получении 2 млрд рублей взяток полковником Захарченко от "короля госзаказа"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет установил, что бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД полковник Дмитрий Захарченко получил от члена совета директоров "Интерпрогрессбанка" Валерия Маркелова более двух миллиардов рублей в качестве взяток с 2007 по 2016 год, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По данным следствия, в период с 2007 по 2016 годы Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма взяток составила более двух миллиардов рублей. Незаконное вознаграждение передавалось ежемесячно - по $150 тыс.", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

"Король госзаказа"

В феврале 2018 года Маркелов - наряду с другими совладельцами "1520" - впервые возглавил рейтинг "Короли госзаказа" журнала Forbes, после того как издание проанализировало тендеры на сумму свыше 1 млрд рублей.

Первое место в рейтинге поделили Алексей Крапивин, ​сын покойного Андрея Крапивина, экс-советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина, а также Валерий Маркелов и Борис Ушерович (последние были партнерами Андрея Крапивина). По данным журнала, Крапивин, Маркелов и Ушерович получили господряды на сумму 218,2 млрд рублей.

Дело Захарченко

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко вменяется получение взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Речь идет, по данным следствия, о полученных Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Также следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Кроме того, Захарченко, кроме указанных преступлений, обвиняется в получении 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого и порядка 800 тыс. рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева - по этим эпизодам следственные действия продолжаются.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

В августе Пресненский суд Москвы начал рассмотрение первых трех эпизодов дела Захарченко, которые были выделены из большого расследования в отношении офицера.

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 9 млрд рублей.