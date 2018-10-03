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Тайник с тонной красной икры обнаружили пограничники в Хабаровском крае

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу обнаружили в районе поселка Уцкое Тугуро-Чумиканского района схрон с крупной партией красной икры и рыбы, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.256 УК РФ, (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при осмотре нежилого дома сотрудники обнаружили контейнер со встроенной в нем холодильной установкой, в котором находилось более одной тонны красной икры рыб, подготовленной для реализации, а так же более 60 экземпляров рыбы.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный государству составил от незаконного промысла составил более 4,5 млн рублей.

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Теги: Россия, Хабаровский край

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