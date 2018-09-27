Московский зоопарк покажет редких рептилий, пострадавших от рук контрабандистов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В московском зоопарке в субботу откроется выставка "Конфискат", посвященная контрабанде редких животных, в частности, рептилий.

"Пластиковые колбочки, бутылки из-под газировки, тесные контейнеры и другие емкости - вот жизненное пространство, в котором выловленные в дикой природе животные были вынуждены проводить дни, а иногда и целые недели", - сообщает пресс-служба зоосада.

Так, ранее в зоопарк были переданы конфискованные у преступников хамелеоны. Специалисты приложили максимум усилий, чтобы спасти изможденных животных, помочь им адаптироваться и пережить последствия стресса, отмечает пресс-служба.