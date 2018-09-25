Арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины продлен

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы во вторник продлил на два месяца срок содержания под стражей бизнесмена Андрея Ковальчука, обвиняемого в организации контрабанды кокаина из Аргентины в Россию.

"Выслушав доводы сторон, и рассмотрев представленные материалы, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя о продлении в отношении Ковальчука меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 декабря подлежит удовлетворению", - огласил решение судья Анатолий Беляков.

Суд отказался отпускать бизнесмена под залог по ходатайству адвоката. Срок предварительного следствия продлен до 15 декабря, огласил Беляков.

Позиция обвинения

Следователь в суде отметил, что арест Ковальчука истекает 26 сентября. Однако следствию необходимо опросить еще не менее 20 свидетелей, рассмотреть вещественные доказательства, дополнительно опросить обвиняемых и установить всех причастных к преступлению. В связи с этим он просил суд продлить арест обвиняемого.

"Изменение меры пресечение на более мягкую невозможно. Прошу продлить срок содержания под стражей на два месяца и четверо суток", - сказал следователь.

Он отметил, что Ковальчук может угрожать свидетелям, уничтожить доказательства и иным способом препятствовать следственным действиям. Расследование дела представляет повышенную сложность в связи с международным характером преступления, добавил следователь. Причастность Ковальчука подтверждается допросом свидетелей, заключением эксперта, оперативно-розыскными мероприятиями и другими материалами, заключил следователь.

Прокурор поддержал позицию следователя. "Ходатайство следствия поддерживаю в полном объеме, считаю его обоснованным и законным. Избрание иной меры пресечения невозможно, так как Ковальчук может скрыться от следствия", - сказал он в ходе заседания суда.

Позиция защиты

Сам бизнесмен высказался против заявленного ходатайства. "Я не знаю ни потерпевших, ни свидетелей. Скрываться мне некуда, Интерпол меня уже выдал. Улики по делу все уничтожены, их я тоже не могу скрыть. Поэтому считаю ходатайство абсолютно необоснованным", - сказал Ковальчук.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков заявил, что ходатайство следствия необоснованно и незаконно в связи с отсутствием гражданства у обвиняемого. По данным адвоката, у Ковальчука не было российского гражданства на момент экстрадиции из Берлина.

"Сейчас выяснилось, что он лицо без гражданства. На основании чего мы тащим лицо без гражданства в Россию? При отсутствии состава преступления, доказательств. В международный розыск он объявлен незаконно, так как Ковальчук - лицо без гражданства", - сказал Жеребенков.

Он обратился к следствию с просьбой выяснить юрисдикцию школы, в которой были найдены наркотики. "Мы просим выяснить у следствия, школа имеет отношение к юрисдикции России? По моей информации, мы арендуем эту школу у Аргентины. Ни события, ни состава преступления здесь не усматривается", - сказал адвокат.

Адвокат отметил, что Ковальчук не будет скрываться от следствия и не может влиять на свидетелей. Защитник также обратился в суд с ходатайством об избрании более мягкой меры пресечения - залога. "Мы просим залог в три миллиона рублей, это немножко успокоит следствие и обеспечит его интересы", - заключил Жеребенков.

Защита будет обжаловать решение суда, заявил адвокат журналистам после заседания.

"Кокаиновое дело"

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной полицией на муляжи, были задержаны трое граждан России. Им предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1) и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1). В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 362 кг кокаина.

По обвинению в совершении преступлений под стражу были взяты бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые были задержаны в момент получения груза на складе МИД РФ в Москве. В Аргентине был арестован местный полицейский - уроженец России Иван Близнюк, которого считают сообщником обвиняемых по этому делу.

Предполагаемый организатор контрабанды бизнесмен из Гамбурга Ковальчук был объявлен в международный розыск по аналогичным обвинениям и с санкции суда в январе этого года был арестован заочно. В марте он был задержан полицией в пригороде Берлина, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ был экстрадирован в Москву и помещен в СИЗО "Матросская тишина". От дачи показаний он отказался.

Жеребенков ранее заявил, что Ковальчук считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию, и настаивает на том, что в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. Защита обвиняемого также настаивает, что экстрадиция Ковальчука прошла с нарушениями, так как он был отправлен на родину до вступления в силу соответствующего решения суда.

В Берлине утверждают, что процедура экстрадиции прошла в соответствии с законами страны.