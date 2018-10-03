Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Предложение Владимира Путина смягчить уголовную ответственность по статье 282 УК о возбуждении ненависти и вражды является его личной инициативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент отреагировал на вопрос о декриминализации 282-й статьи, так называемой статьи о репостах. Это инициатива президента", - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что именно президент сказал, что "все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма". "Проявление маразма таким образом исправляется", - добавил Песков.

"Вызвано это тем, что закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без какого-то злого умысла, и сами не отдавали себе в этом отчета. Поэтому и мы сталкивались с ситуациями, о которых, в частности, писатель Сергей Шаргунов рассказывал во время прошлой "прямой линии", - сказал Песков.

Он напомнил, что именно Шаргунов обратился с предложением о пересмотре практики применения этой статьи. "Применение показало несовершенство формулировок и необходимость внесения корректив, что и было сделано", - добавил Песков.

"Как только закон поступит президенту, можно ожидать, что примет решение, не откладывая его в долгий ящик", - заявил представитель Кремля.

При этом он не смог отвтетиь на вопрос, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных по ст. 282 в связи с ее декриминализацией.

Ранее в среду Владимир Путин внес в парламент законопроект, предлагающий смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ. Госдума планирует рассмотреть его до конца года.