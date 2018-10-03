Путин предложил смягчить статью УК о возбуждении ненависти

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса РФ является обоснованным", - говорится в пояснительной записке.

Президент предлагает отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

Поправки в 282 статью УК РФ подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В сопроводительных материалах отмечается, что пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20 сентября этого года, касающегося судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, указал судам, в том числе, "на необходимость при правовой оценке действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по названным выше признакам, исходить из характера и степени общественной опасности содеянного".

Декриминализация репостов

Законопроект предлагает частично декриминализировать уголовную ответственность за репосты. Согласно поправкам, уголовное наказание будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В таком случае "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет".

Такое же наказание сейчас уже предусмотрено в УК РФ, но за первичное нарушение.

Кроме того, проект закона оставляет без изменений предусмотренное в настоящее время в 282 статье уголовное наказание за подобные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; организованной группой.

В этом случае при первичном нарушении предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Поправки в КоАП

Предлагаемые президентом поправки в Кодекс об административных правонарушениях вводят в КоАП новую статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Определяется, что за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом на граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательными работами на срок до ста часов или административным арестом на срок до 15 суток, юридических лиц - штрафом от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что к административной ответственности будут привлекаться лица, которые совершили данное правонарушение впервые при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных в части 2 статьи 282 УК РФ (совершение деяния с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо организованной группой).