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Госдума рассмотрит поправки в статью УК о возбуждении ненависти до конца года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдума может рассмотреть президентский пакет законопроектов о введении административного наказания за первый случай возбуждения ненависти и вражды до применения уголовного наказания в первом чтении в ноябре, а во втором и третьем чтениях - до конца года, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы будем предлагать сейчас законопроекты к рассылке, есть все заключения - и правительства, и Верховного суда, и дальше будем планировать на ноябрь принятие в первом чтении и до конца осенней сессии планируем принять уже этот закон", - сказал "Интерфаксу" Крашенинников.

В РоссииПутин предложил смягчить статью УК о возбуждении ненавистиПутин предложил смягчить статью УК о возбуждении ненавистиЧитать подробнее

Глава комитета отметил, что обсуждение этой темы ведется уже довольно давно.

"Мы знаем, что и общество бурлит, и мы знаем, что и средства интернета в этом были задействованы, мы знаем, что совсем недавно Верховный суд этими вопросами занимался", - сказал Крашенинников.

По его словам, глава государства предлагает установить преюдицию при применении 282 статьи УК РФ. Преюдиция, пояснил Крашенинников, означает, что прежде чем человека привлечь по уголовной статье, должно быть привлечение по такой же статье в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

"То есть сначала вопрос рассматривается с точки зрения КоАПа и, соответственно, (законопроектом) вносится статья 20.3.1. И она будет называться возбуждение ненависти либо вражды, а равно "унижение человеческого достоинства", - сказал Крашенинников.

При этом он обратил внимание на то, что в КоАП предусматривается ответственность для юридических лиц, чего в Уголовном кодексе не могло быть, - штраф до 500 тыс. рублей.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что Совет Госдумы рассмотрит президентские поправки 8 октября.

Ранее в среду Владимир Путин внес в парламент законопроект, предлагающий смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ.

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Теги: Госдума

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