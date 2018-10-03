Мужчина, угрожавший покончить с собой у стен Кремля, добровольно сдался полиции

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Водитель, заехавший на Васильевский спуск в Москве и заявивший, что в его машине находится взрывоопасный предмет, будет проверен психологами, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, водитель которого в нарушение требований запрещающего дорожного знака выехал на площадь Васильевский спуск. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в машине находится взрывоопасный предмет", - заявили в пресс-службе.

По данным МВД, на место оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб.

"После беседы с ними мужчина сдался сотрудникам полиции. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия. В настоящий момент нарушитель доставлен в ОВД "Китай город", решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела", - сообщили в МВД.