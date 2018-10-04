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Москва

Угрожавший накануне взрывом у Кремля сдался полиции после беседы с Золотовым

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, заехавший на Васильевский спуск в Москве и заявивший, что в его машине находится взрывоопасный предмет, сдался полиции после разговора с директором Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил его советник Александр Хинштейн.

"Злоумышленник сдался именно после разговора с директором Росгвардии Золотовым",- написал Хинштейн в своем твиттере.

"Вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной", - подчеркнул советник директора Росгвардии.

Ранее столичная полиция сообщала, что ими был остановлен автомобиль, водитель которого в нарушение требований запрещающего дорожного знака выехал на площадь Васильевский спуск. "Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в машине находится взрывоопасный предмет", - заявили в пресс-службе.

По данным МВД, на место оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. После беседы с ними мужчина сдался сотрудникам полиции, после чего был доставлен в ОВД "Китай город". В МВД сообщали, что решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела.

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Теги: Москва

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