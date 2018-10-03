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Москва

Мужчина на "Гелендвагене" пригрозил покончить с собой у стен Кремля

Есть обновление от 16:06

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, угрожающим совершить самоубийство на Васильевском спуске в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Мужчина на автомобиле "Мерседес-Гелендваген" пытался проехать под "кирпич" на Красную площадь, требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой",- сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.

Как передает корреспондент "Интерфакса", территория Васильевского спуска оцеплена полицией. Автомобиль, в котором, предположительно, находится мужчина, стоит около храма Василия Блаженного. С ним ведут переговоры люди в штатском.

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Теги: Москва, Васильевский спуск
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