На ТЭФИ назвали лучшие новостные программы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Добров в эфире" на РЕН ТВ получил ТЭФИ как лучшая информационно-аналитическая итоговая программа, лучшим ведущим такой передачи признан Андрей Добров.

Как передает корреспондент "Интерфакса", программа "Добров в эфире" опередила передачи "Все на футбол" (Матч ТВ), "Вести недели" (Россия 1, ВГТРК), "Воскресное время" (Первый канал) и "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" (НТВ).

За ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" также боролись Дмитрий Киселев ("Вести недели с Дмитрием Киселевым", Россия 1), Анна Прохорова ("В центре событий с Анной Прохоровой", ТВ Центр), Валерий Фадеев "Воскресное время" (Первый канал), Ирада Зейналова ("Итоги недели с Ирадой Зейналовой", НТВ).

Специальный приз "За создание нового образа программы "Время" получил директор информвещания Первого канала Кирилл Клейменов.

ТЭФИ в номинации "Репортер/оператор репортажа" получили Евгений Поддубный и Александр Пушин за репортаж "Война в Сирии: финал появился на горизонте" (Россия 1), опередив Дмитрия Занина - "Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия" (Матч ТВ), Екатерину Березовскую - "Хрустальная девочка Айнур" (Первый канал), Анатолий Майоров - "Босния превратилась в рассадник экстремизма в Европе" (НТВ), Алексея Полторанина - "Кемерово. После трагедии в "Зимней вишне" (Пятый канал).

В номинации "Информационная программа" победила передача "Новости" (РЕН ТВ). Она смогла опередить финалистов категории: "Время" (Первый канал), "Вести" (Россия 1), "Центральное телевидение" (НТВ). Лучшим ведущим такой программы стал Сергей Брилев - "Вести в субботу" (Россия 1). С ним в этой номинации соревновались Кирилл Клейменов - "Время" (Первый канал), Вадим Такменев - "Центральное телевидение" (НТВ), Петр Марченко - "Новости" (РЕН ТВ) и Ольга Роева - "Пятница News" (Пятница).