Ирада Зейналова назначена послом в Республике Маврикий

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом назначил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

Указ от 13 сентября опубликован на официальном портале правовых актов.

Ирада Зейналова родилась в 1972 году в Москве. В 1995 году она Московский авиационный технологический институт имени Циолковского по специальности инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий.

На телевидении она работала с 1997 года корреспондентом и ведущей новостных программ.