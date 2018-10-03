Названы лауреаты премии ТЭФИ-2018 в категории "Дневной эфир"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ-2018 проходит в Московском театре мюзикла. В настоящий момент завершилось вручение наград в категории "Дневной эфир". ТЭФИ получили журналисты и программы в 14 номинациях. Позднее сегодня будут вручаться премии в категории "Вечерний прайм" в 20 номинациях.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии награждения премии ТЭФИ 2018, в номинации "Утренняя программа" передача Пятого канала о воспитанниках детских домов соревновалась с "Утром Пятницы" (Пятница), "ПроСТО кухней" (СТС), "Готовим с Алексеем Зиминым" (НТВ) и "Утром России" (Россия 1, ВГТРК).

Лучшим ведущим утренней программы стала Марина Кравец "Большой завтрак" (ТНТ). С ней соревновались Дарья Александрова и Максим Брызгалин ("День ангела"), Мария Ивакова и Валерия Дергилева ("Утро Пятницы"), Елена Николаева и Денис Стойков ("Утро России"), Марина Ким, Сергей Бабаев и Арина Шарапова ("Доброе утро", Первый канал).

Премию ТЭФИ в номинации "Дневное ток-шоу" получила программа "Жди меня" (НТВ). В этой категории она опередила передачи "Место встречи" (НТВ), "Судьба человека с Борисом Корчевниковым (Россия 1), "Мужское/Женское" (Первый канал), "Тест на отцовство" (Домашний).

Шоу "Орел и Решка" победило в номинации "Развлекательная программа "Образ жизни". Оно смогло обойти "Квартирный вопрос" на НТВ, "Еду живую и мертвую" (НТВ), "Модный приговор" (Первый канал) и "Минтранс" на РЕН ТВ.

В номинации "Просветительская программа" победила передача "Мир наизнанку" (Пятница), оставив позади "Крещение Руси" (Первый канал), "Чудо техники" с Сергеем Малоземовым (НТВ), "Самая полезная программа" (РЕН ТВ) и "Дворцы взорвать и уходить..." (Россия К).

Лучшей телеигрой стала "Что? Где? Когда?" (Первый канал). За первое место в этой номинации с ней соревновались "Своя игра" (НТВ), "100 к одному" (Россия 1), "Брэйн ринг" (НТВ) и "Утилизатор" (Че).

Спецпроект РЕН ТВ "Засекреченные списки" победил в номинации "Документальный проект", обойдя фильм Наталии Гугуевой "Крым. Небо Родины" (Первый канал), ленту Владимира Соловьева "Миропорядок - 2018" (Россия 1), проект "Игра в классику" (ТВ-3) и "Большое путешествие Деда Мороза" (НТВ).

Первое место в номинации "Журналистское расследование" заняло шоу телеканала "Пятница" "Ревизорро". С ним соревновались проект Георгия Олисашвили "Варвара Караулова" (Первый канал), "Главная дорога" (НТВ), "Подпольные клиники для звезд" (РЕН ТВ) и "О бандах черных риэлтеров" (Россия 1).

Кроме того, шоу "Решала" (Че) победило в номинации "Реалити-шоу", обойдя программы "Секретный миллионер" (Пятница), "Пора в отпуск" (НТВ), "Трудно быть боссом" (НТВ) и "Русский ниндзя" (Первый канал).

Лучшим дневным телесериалом признана "Улица" (ТНТ). За первое место с ним боролись фильмы "Детективы" (Пятый канал), "Мухтар. Новый след" (НТВ), "Любимцы" (Пятница) и "Морозова" (Россия 1).

Программа "Три кота" (СТС) победила в номинации "Программа для детей и юношества", опередив проект "Голос. Дети" (Первый канал), "Устами младенца" (НТВ), "Ревизолушка" (Пятница) и торжественную церемонию закрытия XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".

В категории "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" премию ТЭФИ получила программа "Белки - Танцы" (Первый канал). С ней соревновались передачи "Взвешенные и счастливые люди" (СТС), "Айдентика телеканала CTC Love" (CTC Love), "Пацанки" (Пятница) и "Синяя птица" помогает взлететь" (Россия 1).

Лучшим телепроектом о спорте в этом году признана программа "Ледниковый период. Дети" (Первый канал). На это звание также претендовали программы "Мое родное. Спорт" (Пятый канал), "Тотальный футбол" (Матч ТВ), "Вэлком ту Раша" (Матч ТВ), "Команда на прокачку" (Матч ТВ) и "Футбольное столетие" (Матч ТВ). Лучшей ведущей спортивной программы стала Татьяна Тарасова, которая комментировала Олимпийские игры 2018 (женское фигурное катание, произвольная программа) на Первом канале.

ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, ежегодно присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" в 1994 году. С 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

В 2018 году утверждена новая система голосования на ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.