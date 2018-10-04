Источник рассказал о предварительной причине крушения вертолета под Костромой

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Предварительная причина падения в Костромской области вертолета, на борту которого был заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, - столкновение с верхушками деревьев в вечернее время, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительным данным, вертолет в темноте зацепился за верхушки деревьев, после чего потерял управление и рухнул в лесной массив, сказал собеседник агентства. По его словам, установлено, что машина следовала по маршруту Хелипорт (Москва) - Плес (Спасское) и около 16:30 по московскому времени совершила вынужденную посадку в 130 км от Костромы по метеоусловиям.

Пилот дал заявку на полет на 4 октября, но примерно в 18:00 в сумерках и без санкции взлетел и проследовал к аэродрому Чухлома, находящегося на расстоянии 75 км). Через сорок минут, пролетев 45 км, вертолет упал у поселка Вонышево, сказал источник.

По его данным, в катастрофе погибли 54-летний пилот Станислав Михнов, заместитель генпрокурора Карапетян и пассажир Арэк Арутюнян.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этих данных.

Ранее стало известно, что вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. Как сообщал "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС, вертолет следовал по маршруту Москва - Плес, причиной аварии стали сложные метеоусловия. Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района поступила в 18:40 в среду.

В пресс-службе регионального управления МЧС "Интерфаксу" сообщали, что на месте крушения вертолета найдены тела трех человек.