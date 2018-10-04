Погибший замгенпрокурора РФ Карапетян курировал надзор за "делом Скрипалей"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Погибший в катастрофе вертолета в Костромской области заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян координировал надзор за расследованием наиболее резонансных уголовных дел, в том числе так называемое дело Скрипалей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"С 2006 года Саак Альбертович занимал пост начальника главного управления международно-правового сотрудничества (Генпрокуратуры - ИФ), а с 2016 года, став заместителем генпрокурора, курировал "громкие" дела, включая расследование покушения на Юлию Скрипаль в английском городе Солсбери", - сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что вертолет АS-350 с тремя людьми на борту разбился в Костромской области. Информация о катастрофе около деревни Вонышево Солигаличского района поступила в 18:40 в среду. Все, кто находился в машине, погибли.

Позднее стало известно, что среди погибших - заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян, находившийся в отпуске.

Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета по факту произошедшего расследует уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Тем временем информированный источник сообщал "Интерфаксу", что предварительная причина падения вертолета - столкновение с верхушками деревьев в вечернее время.