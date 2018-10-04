ЕСПЧ принял жалобу Сенцова против России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков на своей странице в соцсети.

В поданной в ЕСПЧ жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Как отмечается в уведомлении ЕСПЧ, правительству России предложено до 16 января 2019 года представить свои замечания относительно приемлемости и существа дела.

Вместе с тем, в ЕСПЧ сообщили, что судебное разбирательство по иску Сенцова отложено до результатов рассмотрения дела "Украина против России", касающегося присоединения Крыма.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ.