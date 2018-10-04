Фигурантку дела "Зимней вишни" Комкову заподозрили во взятке в виде "Тойоты"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Фигурантку расследования уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Танзилию Комкову подозревают в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Комковой (бывшая начальница Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области - ИФ) дополнительно инкриминировано получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как полагает следствие, в марте 2014 года за общее покровительство и попустительство по службе она получила взятку от директора коммерческой организации в виде автомобиля "Тойота Венза" и комплекта резины общей стоимостью, превышающей 1,5 миллиона рублей", - сказала Петренко.

Она отметила, что следователями также был обнаружен факт мошенничества начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева.

"Также в ходе предварительного следствия установлено, что Терентьев в 2017 и 2018 годах обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась (два эпизода ч. 3 ст. 159 УК РФ). С учетом этих фактов вскоре ему будет предъявлено новое обвинение", - сказала Петренко.

Она добавила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным продолжить сбор и фиксацию доказательств, установление новых возможных фигурантов и других эпизодов преступной деятельности. Он призвал следственную группу не терять темпа в расследовании, планомерно продвигаясь по всем направлениям, наращивать доказательственную базу.

Дело о пожаре в "Зимней вишне"

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 12 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин. В середине сентября была задержана бывшая замглавы управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей, которая проверяла здание ТРЦ "Зимняя вишня" после реконструкции.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.