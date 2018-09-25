Часовня в память о жертвах "Зимней вишни" открыта через полгода со дня трагедии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Часовню иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" в память о детях, погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", освятили в поселке Треща Топкинского района Кемеровской области, сообщает пресс-служба обладминистрации во вторник.

"Часовня воздвигнута в память об ученицах местной школы, погибших при пожаре 25 марта в кемеровской "Зимней вишне". Сегодня, спустя ровно полгода со дня трагедии, часовню освятил Владыка Иннокентий, епископ Мариинский и Юргинский", - говорится в сообщении.

Решение о строительстве часовни было принято по просьбе родителей девочек. Разработкой проекта занимались власти района, все строительные работы проведены на благотворительные пожертвования.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.