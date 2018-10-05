Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи сняли запрет на заход в порты страны судам владивостокской компании "Гудзон", сообщил агентству "Интерфакс" гендиректор компании "Гудзон" Геннадий Кононенко.

"В консульстве (РФ в Пусане - ИФ) сообщили, что южнокорейская сторона подтвердила разрешение на заход судов в порты. Сейчас мы ждем официальный документ", - сообщил Кононенко.

По его словам, судно компании "Богатырь", которому был закрыт въезд в порт, в субботу или воскресенье должно подойти к Южной Корее.

Ранее Кононенко сообщил, что судам "Гудзона" власти Южной Кореи запретили заход в порты страны из-за внесения компании в санкционный список страны в связи с санкциями США. Между тем, по словам гендиректора, компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому внесение ее в санкционный список необоснованно.

Как стало известно в минувшую субботу, судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в Пусане. Судовладелец заявил, что судно задержано из-за введенных в отношении компании экономических санкций США.

В понедельник консул РФ в Пусане Р.Быков сообщил "Интерфаксу", что "судно было задержано без объяснений причин". Во вторник посол Южной Кореи У Юн Гын подтвердил "Интерфаксу" информацию о снятии запрета на выход российского судна "Севастополь" из Пусана. Судно должно покинуть порт на следующей неделе.