В мире

Южная Корея освободила задержанное из-за санкций российское судно

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Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом составляют миллионы долларов

Южная Корея освободила задержанное из-за санкций российское судно
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Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи отменили ограничение на выход российского судна "Севастополь" из порта Пусан, заявил во вторник консул генерального консульства РФ в Пусане Роман Быков.

"На данный момент могу сказать, что данный вопрос закрыт", - сказал Быков в эфире телеканала "Россия-24".

Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил также посол Южной Кореи У Юн Гын. "Да, сегодня сняли запрет", - сказал он.

"Севастополь", принадлежащий приморской компании "Гудзон", был задержан в Пусане в субботу. Судовладелец заявил, что это случилось из-за санкций США, направленных против КНДР и иностранных компаний, которые якобы ведут торговлю с Пхеньяном. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.

В понедельник консул РФ в Пусане Быков сообщил "Интерфаксу", что "судно было задержано без объяснений причин". "Было письмо министерства морских дел Республики Корея за подписью министра, где давалось указание местному их отделению задержать выход данного судна из порта до последующих указаний, которых пока что не поступило. Судно по-прежнему не может покинуть порт", - отметил дипломат.

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Теги: Южная Корея, Пусан

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