В Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Судам владивостокской компании "Гудзон" власти Южной Кореи запретили заход в порты страны, дирекция судовладельца обратилась в посольство РФ.

"У меня есть документ, в котором власти Южной Кореи запрещают заход судам компании в порты. Запрет связан с тем, что суда внесены в санкционный список из-за санкций США", - сообщил агентству "Интерфакс" гендиректор компании "Гудзон" Геннадий Кононенко.

Он отметил, что к берегам Южной Кореи подходит одно из его судов - "Богатырь", которому власти не дают разрешение на вход в порт.

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