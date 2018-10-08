Врио губернатора Петербурга выступит перед депутатами Заксобрания города в среду

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов примет участие в заседании Законодательного собрания в среду, 10 октября, сообщила пресс-служба палаты в понедельник.

Беглов выступит перед депутатами в рамках "Часа правительства Санкт-Петербурга". В этот же день свой доклад представит уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов.

Ранее Беглов уделил особое внимание отношениям с депутатами на церемонии своего представления в Смольном. При этом депутаты не были приглашены на церемонию представления членам правительства.

"Безусловно, одна из непростых задач - это, конечно, взаимодействие с Законодательными собранием. Важный вопрос, потому что если с Законодательным собранием нет понимания, это плохо для всех, и прежде всего плохо для города", - сказал Беглов.

3 октября стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко покинет свой пост и перейдет на должность главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио главы города президентским указом был назначен полпред в Северо-западном федеральном округе Беглов.