В России

Правительство поддержало законопроект о налогообложении самозанятых

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало депутатский пакет законопроектов о введении в РФ налога на профессиональный доход. Предлагает уточнить ситуацию, когда налогоплательщик живет в одном регионе, а ведет профессиональную деятельность в другом.

"Законопроекты направлены на достижение цели по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, поэтому правительство поддерживает их", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. При этом, поскольку плательщики налога на профессиональный доход могут проживать в одном регионе, а вести свою деятельность в другом, правительство считает, что необходимо конкретизировать, в бюджет какого субъекта РФ подлежат зачислению доходы от уплаты налога.

Как сообщалось, в конце сентября зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, сенатор Мухарабий Ульбашев, а также ряд депутатов Госдумы во главе с руководителем комитета по бюджету Андреем Макаровым внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов о налогообложении самозанятых.

Эксперимент планируется провести в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. в месяц).

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ. Уплата налога осуществляется в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговый период - календарный месяц.

Кроме того, плательщикам налога дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лица, перешедшие на данный режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. рублей.

Регистрацию физических лиц и ИП планируется проводить без визита в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог". При расчетах покупателю с использованием мобильного приложения выдается фискальный чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Также предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом через оператора электронной площадки или кредитную организацию

В поправках в Бюджетный кодекс (БК) уточняется, что налоговые доходы от уплаты налога на профессиональный доход подлежат распределению как в федеральный, так и в региональный бюджеты. По налоговой ставке в размере 4% в региональный бюджет будет перечислено 62,5% в федеральный 37,5%. По налоговой ставке в 6% регионы получат 75%, федеральный бюджет - 25%.

В законопроекте прописан ряд исключений. Так, не смогут перейти на новый налоговый режим лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. Не подпадают под закон "лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав", а также лица, занимающиеся добычей или реализацией полезных ископаемых.

Общие затраты бюджета на реализацию законопроекта оцениваются в размере 2,26 млрд рублей.

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Теги: Госдума

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