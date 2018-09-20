Собянин согласился испытать в Москве новый механизм налогообложения самозанятых граждан

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы первой из российских регионов испытать новый механизм налогообложения самозанятых граждан.

Так он прокомментировал предложение министра финансов РФ Антона Силуанова опробовать новый механизм в Москве в качестве эксперимента перед распространением в другие регионы.

"Мы с большим удовольствием войдем в этот эксперимент. Это возможность огромного количества самозанятых граждан очень легко и безболезненно легализовать свой бизнес. Мы готовы оказать содействие министерству финансов, налоговой службе в таких серьезных инновациях", - сказал Собянин в ходе совместного заседания коллегии ФНС и ФТС России, отметив, что такая система поможет легализовать доходы людей и увеличить поступления в пенсионную систему.

В мае 2018 года Минфин предложил ввести налог для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей - 3% при оказании услуг физлицам и 6% - юрлицам. В министерстве рассматривается возможность создания приложения для мобильных устройств с поддержкой банковских карт, чтобы позволить самозанятым осуществлять платежи, не приходя в центры регистрации.