Введенный из-за беспорядков режим ЧС в омской колонии продлится несколько дней

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации, установленный в воскресенье в исправительной колонии N6 из-за бунта заключенных, вероятно, будет действовать еще несколько дней, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

"Действия будут по обстановке, которая будет дальше складываться (...). Ситуация нестандартная, меры, которые положены, приняты. Свидания с родственниками ограничены на время действия ЧС. Те, кто уже на длительном свидании, продолжают там находиться положенное время", - сообщили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что руководство колонии продолжит принимать родственников осужденных.

Там отметили, что зачинщики бунта будут находиться в следственном изоляторе на время следственных действий. "Сколько всего человек приняло участие в беспорядках, должно определить следствие", - отметили в омском УФСИН.

В выходные заключенные устроили драку в ИК-6, требуя послабления режима. В результате пострадали более 20 осужденных. Уголовное дело расследуется по ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В понедельник с осужденными встретилась уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова. По ее информации, зачинщиков беспорядков 12.