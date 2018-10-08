Бабье лето придет в центральную Россию во вторник

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Тепло в центральной России продлится как минимум до конца недели, сообщает Гидрометцентр.

"На место дождливого атлантического циклона с юго-запада центральный регион спешит накрыть область повышенного давления. Уже со вторника ожидается малооблачная, теплая погода, которая сохранится до субботы. И только в воскресение прогнозируется небольшой дождь. В эти дни воздух будет прогреваться до плюс 15-17 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра России в понедельник.

В ночные и утренние часы из-за малооблачной погоды температура по области может понижаться до двух-четырех градусов тепла, возможны туманы. Однако днем солнце вновь будет прогревать воздух, отмечает Гидрометцентр.

"Можно с уверенностью заявить, что после прошедших холодов в центральный регион действительно придет бабье лето. Или индейское лето, кому как нравится", - отмечает ведомство.