Москва

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции (ВДНХ) в ночь на понедельник опускалась до 6,6 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предыдущий температурный минимум сентября в столице был зафиксирован 14 и 17 сентября - 7,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в столичном регионе ожидаются облачная погода, температура воздуха не превысит 13-15 градусов. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.

Во второй половине дня в Москве начнутся дожди, местами сильные, которые с перерывами продлятся несколько суток. К утру среды в городе может выпасть до 32 мм осадков, или почти половина месячной нормы, которая в сентябре насчитывает 65 мм.

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Теги: Москва, Россия

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