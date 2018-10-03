Более 20% месячной нормы осадков выпало за день в Москве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - За несколько часов в среду в Москве выпали 22% от месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

Дождь начался в среду утром, и к 21:00 на базовой городской метеостанции на ВДНХ отметили прирост осадков в 13 мм.

В четверг в городе продолжатся дожди. По предварительным расчетам, пятница пройдет без осадков.

В ночь на четверг температура воздуха опустится до 5-7 градусов тепла в городе, по области до плюс 2, днем поднимется до 8-10 градусов. Аналогичный температурный фон ждет москвичей и в воскресенье, но в субботу в дневные часы потеплеет до 13-15 градусов, а в воскресенье при переменной облачности - до плюс 13-18 градусов.