Посол Нидерландов в Москве прибыла в МИД РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос прибыла в понедельник в МИД РФ, передает корреспондент "Интерфакса".

Она не стала отвечать на вопросы собравшихся у входа журналистов и проследовала в здание российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Джонс-Бос была вызвана в министерство иностранных дел. Как сообщали в МИД РФ, посол вызвана "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге".

На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.