Премьеры Британии и Нидерландов назвали деятельность РФ в киберпространстве неприемлемой

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали деятельность российской военной разведки в киберпространстве неприемлемой.

В совместном заявлении, распространенном в четверг, главы правительств двух стран подчеркнули, что обнародованные в четверг сведения о предотвращенной операции "пролили новый свет на неприемлемую киберактивность службы российской военной разведки - ГРУ".

"Она атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге. Это попытка получить доступ к секретным системам международной организации, работающей на то, чтобы избавить мир от химического оружия, демонстрирует пренебрежение со стороны ГРУ в отношении глобальных ценностей и правил, которые обеспечивают всем нам безопасность", - говорится в совместном заявлении.

"Наша сегодняшняя акция представляет собой мощное и ясное послание всему международному сообществу: мы отстоим международную систему, основанную на праве, и защитим международные институты от тех, кто стремится причинить им вред", - подчеркнули премьер-министры Великобритании и Нидерландов.

Нидерландские спецслужбы ранее заявили о разоблачении совместно с Великобританией попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.