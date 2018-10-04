МИД РФ назвал обвинения Нидерландов "срежиссированной пропагандистской акцией"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Обвинения Гааги в адрес российских граждан, которые якобы пытались совершить хакерскую атаку на ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия), - "очередная срежиссированная пропагандистская акция" в отношении России, заявили в четверг в МИД РФ.

На Смоленской площади также заявили, что Нидерланды ждали почти шесть месяцев, чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырех россиян, чтобы приурочить "разоблачение" к открытию сессии ОЗХО, которое состоится 9 октября.

В рамках сесссии "будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках Технического секретариата Организации". "Создания такого механизма назначения "виновных" в применении химического оружия, вопреки нормам международного права и в нарушение прерогатив СБ ООН, упорно добивается ряд западных государств. Очевидно, что нынешний информационный вброс - еще один из этапов формирования "нужного" политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы", - говорится в комментарии МИДа.

"Непонятно, на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО и в стремлении получить данные по расследованию крушения малазийского рейса МН17: как будто бы для этого необходимо находиться рядом с "объектом нападения", - отмечают в МИД РФ.

Там считают симптоматичным то, что "на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно "всесильных русских кибершпионов", которые при этом, по логике западных политиков, живут в "отсталой России", любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион".

"Что касается упоминания катастрофы рейса МН17, то оно в данном контексте отнюдь не случайно. Видимо, нидерландской стороне решительно нечего ответить на факты о национальной принадлежности ракеты, сбившей малазийский лайнер, и другие доводы по этому трагическому инциденту, озвученные Минобороны России", - полагают в российском внешнеполитическом ведомстве.

В нем "обратили внимание и на то, что на пресс-конференции министерства обороны Нидерландов присутствовал представитель Великобритании, прочно удерживающей "лидерство" по числу абсурдных антироссийских выпадов. Все это опять же по "странному" стечению обстоятельств совпало с обвинениями Лондона в отношении нашей страны в кибератаках на ряд организаций, включая Всемирное антидопинговое агентство WADA".

В четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.