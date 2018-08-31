Росрыболовство поможет ритейлу с прямыми закупками лососей на фоне рекордного улова

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Росрыболовство организует специальную площадку для рыбаков и ритейла для прямых закупок лососей, вылов которых в этом году может приблизиться к рекорду.

"Считаем, что у рыбопромышленников и сетей есть возможность найти компромисс и активизировать поставки. Площадкой для переговоров готово выступить Росрыболовство. Более того, мы организуем специальную масштабную закупочную сессию на выставке рыбной индустрии 13-15 сентября в Санкт-Петербурге для рыбаков и всех федеральных и региональных розничных сетей", - сказал замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков (его слова приведены в сообщении службы).

Росрыболовство предоставит ритейлерам данные о производителях, объемах производства, а также поможет с организацией хранения, чтобы сети смогли закупить у рыбаков продукцию без посредников и заключить при необходимости долгосрочные контракты.

На Дальнем Востоке вылов тихоокеанских лососей (в основном горбуши) превысил 530 тыс. тонн, в том числе на Камчатке улов составил рекордные 450 тыс. тонн. При этом рыбопромышленники отмечают слабый спрос со стороны торговых операторов, хотя отпускная цена достигла минимума и находится на пороге себестоимости - 80-90 рублей за килограмм горбуши на Дальнем Востоке, сообщило Росрыболовство.

"Рекордные уловы необходимо поставить на отечественный рынок, продукция должна быть доступна потребителям по адекватной цене", - отметил Шестаков.

В пятницу он провел совещание по вопросу реализации тихоокеанских лососей. "Ситуация непростая, но ожидаем, что бизнес сможет договориться, так как применение административных рычагов, ужесточение закона о торговле - все-таки крайняя мера", - отметил Шестаков.

По данным Росрыболовства, в организации прямых закупок горбуши и других видов лососевых видов рыб готова участвовать Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров). Переработчики также могут сосредоточиться на отечественном лососе, отметил на совещании исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Для организации ритмичных поставок рыбной продукции в регионы потребления РЖД и перевозчики готовы организовать дополнительные маршруты ускоренных поездов, оптово-распределительные центры также проявили готовность к сотрудничеству. По информации, озвученной на совещании, свежие уловы уже поступают в центральные регионы России, в том числе в Москву.

По данным на 28 августа, вылов лососей составил 538 тыс. тонн, что на 88% больше, чем на аналогичную дату 2016 года (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами).

По итогам лососевой путины вылов может приблизиться к рекордным 520 тыс. тонн, прогнозировал глава Росрыболовства. "Есть вероятность, что мы можем приблизиться по лососевой путине к рекорду 2009 года, а это 520 тыс. тонн", - говорил Шестаков ранее в августе.

В 2017 году в России было выловлено 353 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в 2016 году - 432 тыс. тонн, в 2015 году - 375 тыс. тонн.