В Свердловской области ликвидировали ведомство Ольги Глацких

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании нового исполнительного органа государственной власти - министерства образования и молодежной политики региона, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Оно будет создано на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона.

Отмечается, что решение было принято "в целях повышения эффективности деятельности государственных органов".

Департамент молодежной политики Свердловской области получил скандальную известность в ноябре из-за главы ведомства Ольги Глацких. В СМИ появилась запись со встречи Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала чиновница.

Позже Глацких признала, что некорректно выразила свое мнение, она "хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

6 ноября губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности на время проведения проверки. 7 ноября СКР сообщил, что следствие проводит проверку возможного нецелевого расходования бюджетных средств структурой, возглавляемой Глацких, направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области.