Москалькова призвала суд отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Решение суда приостановить арест правозащитника Льва Пономарева, чтобы он мог посетить похороны Людмилы Алексеевой, было бы гуманным и справедливым, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я считаю, будет совершенно правильно, если суд проявит понимание, гуманизм, справедливость, милосердие, и даст возможность единомышленнику, человеку, который многие годы проработал вместе с Людмилой Михайловной, попрощаться с ней", - сказала Москалькова журналистам.

Тверской суд Москвы получил Пономарева, который просил отпустить его из-под ареста для присутствия на похоронах Алексеевой.

Заявление планируется рассмотреть в понедельник в 16:00 мск.

Старейшая российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в субботу 8 декабря на 92-м году жизни. Прощание с ней состоится 11 декабря.

Тверской суд Москвы 5 декабря признал 77-летнего Льва Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть". Ему было назначено наказание в виде 25 суток административного ареста