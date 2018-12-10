Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отказал руководителю движения "За права человека" Льву Пономареву в просьбе приостановить или отменить его административный арест, чтобы он смог присутствовать на церемонии прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд определил: в удовлетворении заявлений о приостановлении или прекращении исполнения административного наказания отказать", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

По словам адвоката Пономарева Валерия Шухардина, несмотря на то, что прощание с Алексеевой назначено на 11 декабря, решение суда будет обжаловано вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Любое незаконное решение должно обжаловаться", - сказал он "Интерфаксу" поле заседания.

Пономарев и общественный защитник Наталья Трубачева просили суд приостановить его административный арест на срок до семи суток или отменить исполнение ареста.

Согласно заявлениям, Алексеева была близким другом и соратником правозащитника, с которой они "много лет работали, выступали на публичных мероприятиях, участвовали в общественных компаниях" - ему необходимо принять участии в ее похоронах и их организации.

С просьбой удовлетворить ходатайство правозащитника в суд по почте обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, поддержавшая довод Пономарева о том, что смерть Алексеевой - "исключительное обстоятельство", позволяющее освободить его из-под ареста хотя бы на полдня.

В свою очередь, "справку" суду направила исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева, указавшая на то, что Пономареву как члену группы "крайне важно присутствовать на церемонии прощания и ритуальных мероприятиях".

Пономарева на заседание не привезли, поскольку в спецприемнике, где он находится, не получили соответствующее письмо из суда. Его адвокаты попросили Гордеева отложить слушание на два часа для доставки арестованного, однако суд отказался это сделать, сославшись на то, что правозащитник должен был сам подать письменное ходатайство о своем участии в разбирательстве.

5 декабря Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего Льва Пономарева на 25 суток за организацию акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть". 9 декабря правозащитник попросил отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой, умершей в минувшую субботу.